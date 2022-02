Comerciante oferece dinheiro na tentativa de aliciar menina de 10 anos em Assis Chateaubriand

A equipe da policia Militar de Assis Chateaubriand foi acionada no final da tarde deste domingo (20), para atendimento de uma ocorrência de possível aliciamento de criança no Distrito de Encantado do Oeste..

Informações repassadas ao Portal de Noticias Ubiratã Online dão conta de que no local a noticiante relatou que sua filha menor de 10 anos, foi até um comércio para comprar produto de higiene e quando estava nas dependências do estabelecimento o proprietário havia lhe oferecido uma certa quantia em dinheiro para realizar atos libidinosos com a criança. A criança recusou, sendo que o autor insistiu e aumentou a quantia e a vítima novamente recusou e saiu do estabelecimento e foi para sua casa.

Ao chegar em casa a criança teria contado para sua mãe sobre o ocorrido. Ela foi até o comércio para conversar com o autor, que começou a intimidá-la mostrando um revólver em sua cintura, momento que solicitou a presença da equipe policial.

No local nada de ilício foi localizado com o homem ou no perímetro do comércio. Diante dos fatos as partes foram encaminhadas para a delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.