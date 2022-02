Durante confusão mulher fura homem várias vezes com canivete em Ubiratã

Uma mulher de 34 anos e um rapaz de 28 ficaram feridos após uma situação de vias de fato registrada pela PM em uma residência na Av. João Medeiros em Ubiratã.

Informações repassadas ao Portal de Noticias Ubiratã Online, são de que o rapaz foi ferido por golpes de canivete que teriam sido desferidos por uma jovem de 17 anos. A testemunha, que também ficou ferida, é mãe da adolescente. Ela disse que o rapaz teve um desentendimento com a sua filha (moram no mesmo quintal com várias casas), e que durante a confusão ele teria atirado uma garrafa em direção à

jovem. Neste momento, mãe e filha entraram em luta corporal com o indivíduo.

Em conversa com o rapaz, este afirmou que teve uma discussão com a jovem por causa de um desacordo comercial entre ela e a sua mãe. Ele afirmou que em meio a luta, a jovem o teria golpeado diversas vezes com um canivete. Ela negou que tivesse golpeado a vítima.

O Samu esteve no local e prestou atendimento ao rapaz, que apresentava intenso sangramento. A mãe da adolescente também sofreu um corte em uma das mãos e também precisou ser encaminhada ao Hospital Santa Casa.

O rapaz foi atendido e seria encaminhado para Campo Mourão devido ao estado que ele apresentava no momento. A adolescente foi encaminhada à delegacia para ser ouvida. A suposto canivete que teria sido utilizado pela jovem não foi encontrado.

Fonte: Ubiratã Online com informações do 11º BPM