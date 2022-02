Homem coloca fogo em motocicleta após tentar agarrar namorada do pai

Um homem de 39 anos foi detido e encaminhado à Delegacia de Peabiru depois de importunar sexualmente a namorada do próprio pai e atear fogo na motocicleta dela, uma Honda CG 125 de cor vermelha, que ficou completamente destruída.

O fato foi registrado na tarde desse domingo em um assentamento pertencente ao município de Peabiru. De acordo com o solicitante, enquanto ele foi até o pasto colocar sal para o gado, o filho teria tentado agarrar a namorada dele, que estava na cozinha da casa. A mulher conseguiu se livrar do rapaz e correu.

Logo na sequência, o acusado ateou fogo na motocicleta dela. O indivíduo ainda teria ameaçado o pai e a namorada dele de morte. Ele chegou a agredir a mulher com uma cadeirada nas costas e tentou danificar a caminhonete do pai com uma garrafa de cachaça, porém foi contido. Ao saber que a PM tinha sido acionada, o acusado continuou com as ameaças.

Mesmo com a equipe no local, o homem, que estava bastante alterado e com sinais de embriaguez, os ameaçou de morte. Ele foi detido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão para as devidas providências.

Fonte: Ubiratã Online com informações do 11º BPM