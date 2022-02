Homem é preso após agredir esposa e filho com facão no Distrito de Yolanda

Um homem de 59 anos foi preso pela Polícia Militar, por volta das 22h30 desse domingo, depois de agredir com um facão a esposa e o filho do casal. O fato foi registrado pela PM na Rua Bahia, no Distrito Yolanda.

Informações repassadas ao Portal de Noticias Ubiratã Online dão conta de que houve uma discussão entre a esposa e o marido, após isso o homem pegou um facão e agrediu. O filho do casal interveio na situação e também foi agredido. As duas vítimas apresentavam lesões nas mãos.

O acusado foi preso no local e encaminhado à delegacia de Campina da Lagoa. Um facão com cerca de 35 cm de lâmina foi apreendido pela policia.

Fonte: Ubiratã Online com informações do 11º BPM