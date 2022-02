Mulher cai em golpe ao comprar um Iphone 7 Plus e perde R$1.000 reais em Nova Cantu

Uma mulher, vítima de golpe procurou a Polícia Militar de Nova Cantu para registrar um Boletim

de Ocorrência nesta segunda-feira (21).

Informações repassadas ao Portal de Notícias Ubiratã Online, ela teria efetuado a compra de um Iphone 7 Plus de um suposto vendedor de uma empresa de Ponta Grossa e pago apenas R$ 1 mil pelo aparelho. Ela chegou a questionar o baixo valor, porém a pessoa disse que o aparelho havia sido comprado da Receita Federal, por isso estaria sendo vendido por valor abaixo do praticado no mercado.



Contudo, somente após realizar um Pix neste valor, ela foi pesquisar e entrou em contato com a empresa, sendo então informada pelo dono que golpistas estariam utilizando os dados da loja para enganar as

pessoas. Inclusive foi dito a ela que a empresa já havia feito Boletim de Ocorrência sobre o mesmo fato ocorrido anteriormente.

A PM registrou o Boletim com os dados do rapaz que negociou o aparelho com ela para que possam ser tomadas as devidas providências.

Fonte: Ubiratã Online com informações do 11º BPM