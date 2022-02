Homem é encontrado morto com golpe de foice em Luiziana

Dirceu José de Oliveira, 49 anos, foi encontrado morto dentro de sua residência, localizada na rua Alcides Pilan, na cidade de Luiziana. Vizinhos sentiram um forte odor que vinha de dentro da residência e chamaram a Polícia Militar.

O corpo do homem já estava em avançado estado de putrefação, ele não era visto por vizinhos há vários dias. Os vizinhos começaram a sentir um forte odor saindo do interior da residência na tarde dessa terça-feira, porém na manhã de hoje, ao perceber que a residência atraia também moscas varejeiras, um morador vizinho foi até a janela e viu o corpo do homem em cima de uma cama.

Ele acionou a Polícia Militar, e a equipe constatou o óbito. “Verificamos que o corpo já estava em estado de putrefação e acionamos a Polícia Civil e a Criminalística para iniciar as investigações”, disse o Cabo Mendes, comandante do destacamento da PM de Luiziana.

Segundo o policial, vizinhos e parentes relataram que o homem fazia uso de bebida alcoólica e de drogas. “Há informações de que pessoas foram vistas saindo da casa no fim de semana, mas agora cabe à Polícia Civil investigar as circunstâncias da morte”, informou cabo Mendes.

Poucas horas após a localização do corpo, a polícia prendeu uma pessoa suspeita de participação no assassinato e uma foice foi apreendida na local.

A Policia Civil e criminalística estiveram no local e encontraram uma foice na residência. Com base em algumas informações, a Policia Militar prendeu um homem que foi visto na residência da vítima. Ele contou que outro individuo havia matado Dirceu com um golpe de foice.

O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Campo Mourão. A Policia Civil e PM de Luiziana estão em diligências com o objetivo de localizar os demais envolvidos no crime.

Com informações e foto: Luiziana Notícias