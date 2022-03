Motorista de caminhão é assaltado, feito de refém e encontrado próximo à Ubiratã

Um motorista de caminhão foi feito de refém durante toda madrugada de sexta-feira (25). Segundo boletim de ocorrência divulgado pela PMPR, no 25, por volta das 9h, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal de Ubiratã repassou informações de que um caminhão engatado em uma carreta, possivelmente produto de roubo, teria acusado sua última localização na rodovia BR 369.

Solicitado apoio, foi deslocado e logrado êxito em abordar uma carreta com as características repassadas, abandonada às margens da rodovia. O caminhão encontrava-se semi-desengatado, destrancado, com chaves, com a cabine toda revirada. Ato contínuo, o motorista foi encontrado e socorrido próximo a cidade de Ubiratã e encaminhado ao Pronto Socorro.

Segundo relato da vítima, indivíduos armados teriam cometido o assalto na cidade de Presidente Prudente/SP e mantido o motorista refém, viajando durante toda a madrugada até o veículo ser bloqueado no local em que foi encontrado. O veículo foi encaminhado para a base da PRF de Ubiratã.

A PMPR não informou qual a cidade de moradia do motorista.