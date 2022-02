PCPR prende suspeito de homicídio contra irmão de 13 anos em Ubiratã

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu temporariamente um homem, de 26 anos, suspeito de matar o irmão, um menino de 13 anos, no dia 17 de fevereiro, em Ubiratã. A prisão aconteceu neste sábado (26), em Foz do Iguaçu, região Oeste do Estado.

De acordo com as investigações, a motivação do crime seria um desacerto por drogas. O suspeito já possuía passagem pela polícia pelos crimes latrocínio e estupro. O indivíduo ficou preso por sete anos e atualmente estava em liberdade.

CRIME – Na data do fato, a vítima foi encontrada em um terreno baldio. Conforme indica o laudo de necropsia, o menino foi sufocado e depois golpeado com arma branca.

Fonte: Policia Civil

Foto: Fábio Dias/E-PR