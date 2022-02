Susto: Coqueiro cai em cima de carro que transitava em Assis Chateaubriand

Uma condutora de um veículo Saveiro passou por um grande susto na tarde de hoje em Assis Chateaubriand, no momento em que ela estava transitando com o veículo na Avenida dos Pioneiros, um coqueiro veio a cair em cima do veículo.

Felizmente a condutora do veículo teve ferimentos leves, a mesma foi encaminhada para atendimento médico em um hospital na cidade de Assis Chateaubriand.

Chovia no momento do acidente, o veículo ficou totalmente destruído.

Fotos: Carlos Corujinha.

Reportagem: Carlos Corujinha.