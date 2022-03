Vídeo: Homem pula portão de casa para escapar de atiradores, mas é morto em Realeza

Câmeras de segurança registraram um crime de homicídio na sexta-feira (25) na cidade de Realeza, no Sudoeste do Paraná. As imagens mostram a vítima tentando fugir de dois homens.

As informações são que Joel de Lima de 39 anos, estava em um bar, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, quando foi surpreendido pelos atiradores.

Ele saiu do estabelecimento e correu pela rua. Na tentativa de escapar, a vítima que era perseguida por dois homens, pulou o portão de uma casa para tentar se esconder.

Mesmo assim, ele foi atingido pelos disparos e morreu no local. Nas imagens é possível ver um dos assassinos disparando várias vezes contra a vítima. Na casa onde o homem tentou se esconder estavam alguns moradores, que não ficaram feridos.

Policiais militares isolaram a área e acionaram o Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão para recolher o corpo. A Polícia Civil investiga a motivação e tenta localizar os envolvidos.

Fonte: RicMais.