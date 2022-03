Morador de Goioerê morre após cair durante voo livre em Minas Gerais

O goioerense Valdemiro Martins Rafael, de 41 anos, que atualmente mora em Catalão, morreu na tarde de domingo, quando realizava um voo livre em Governador Valadares. Valdemiro é piloto de parapente e voava quando o equipamento começou a girar e perder altitude, até atingir o chão. Valdemiro é sobrinho do ex-vereador de Goioerê, Joaquim da Ambulância e casado com Vanessa, que também é de Goioerê.

O momento da queda foi registrado em vídeo por pessoas que estavam no Pico da Ibituruna, montanha a 1.123 metros de altura, onde estava sendo realizado um evento de voo livre.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate e constatou a gravidade da situação do piloto, que foi imobilizado em prancha.

Para agilizar o socorro, o helicóptero Pégasus, da Polícia Militar, removeu Valdemiro do local do acidente e o transportou até um clube da cidade, onde uma unidade avançada do Samu já estava a espera para dar prosseguimento no resgate. No entanto, a equipe do Samu constatou que a vítima já não tinha sinais vitais.

Segundo Jeferson Leal Silva, presidente da Associação de Voo Livre Ibituruna, que organiza o evento que está sendo realizado na cidade, as causas do acidente serão apuradas.

No momento do acidente, a competição não estava em andamento. De acordo com Jeferson, estava em andamento um momento em que os pilotos podiam voar livremente, chamado de free flight. Valdemiro estaria treinando para o Campeonato Mineiro, que terá início nesta segunda-feira (28).

Fonte: Tribuna da Região