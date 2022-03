PRF apreende mais de meia tonelada de maconha na BR 369

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Campo Mourão, apreendeu neste fim de semana 545,15 quilos de maconha em um veículo Ford Fiesta na rodovia BR 369 no município de Mamborê. Um homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas. A polícia descobriu que ele estava com a CNH cassada.

A apreensão e prisão foram feitas durante fiscalização de rotina nas proximidades do km 428. O traficante desobedeceu a ordem de parada da equipe, que emitiu sinais de iluminação e sirene da viatura. No entanto, o homem fugiu dando início a uma perseguição.

O condutor desempenhou alta velocidade, incompatível com a segurança viária, realizou diversas ultrapassagens em locais proibidos pela sinalização, transitou pelo acostamento de ambos os sentidos da via e pela contramão de direção, inclusive quando veículos se aproximavam no sentido oposto.

Em determinado momento, os pneus do lado direito estouraram, porém, mesmo com os pneus murchos e dilacerados, o condutor continuou fugindo. Em um determinado momento perdeu o controle da direção do veículo e, novamente, invadiu a contramão de direção.

Em certo momento, o fugitivo foi forçado a parar no acostamento porque o veículo não tinha mais condições de trafegar. Na abordagem, os policiais constataram que o veículo estava abarrotado com tabletes de maconha sobre os bancos e também no bagageiro. Em consultas aos sistemas internos, verificou-se ainda que este condutor estava com a CNH cassada.

Em virtude de superaquecimento, o compartimento do motor apresentou fumaça, a qual foi contida com o uso do extintor de incêndio do veículo. Posteriormente os policiais desconectaram os cabos da bateria para evitar incêndio.

Durante o transporte do veículo apreendido sobre o guincho com destino à Delegacia de Polícia, iniciou-se um pequeno foco de incêndio na parte frontal do veículo mesmo com a bateria desconectada. Foi utilizado o extintor de incêndio do guincho, o qual se mostrou insuficiente.

Em seguida, as chamas passaram a tomar o veículo, porém, antes que o veículo se incendiasse totalmente, foram retirados do seu interior e compartimento de bagagem 669 tabletes de maconha que, pesados, resultaram em 545,15 quilos. Porém, uma parte da carga incendiou com o veículo.

O condutor informou aos policiais que assumiu a condução do veículo já carregado em Foz do Iguaçu. Ele disse que entregaria a carga em São Paulo e que pelo transporte, receberia determinada quantia em dinheiro. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Mamborê. Foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas, desobediência, dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão, desrespeito às leis de trânsito e desacato a autoridade policial.

Fonte: Tribuna do Interior