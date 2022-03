Quatro pessoas ficam feridas após colisão contra barranco as margens da BR 369

Quatro pessoas ficaram feridas no final da tarde de domingo (27), após colisão contra um barranco as margens da BR 369, entre Cascavel e Corbélia.

Segundo informações, a família seguia em um automóvel Toyota Camry sentido Cascavel, momento em que ao se aproximar do KM-513, o condutor perdeu o controle da direção vindo a colidir contra um barranco as margens da via e capotar.

Socorristas do Siate e Samu foram mobilizados rapidamente e prestaram os primeiros atendimentos aos ocupantes do carro, sendo um casal e duas crianças.

Uma menina de 4 anos e um menino de 6 ano sofreram ferimentos considerados e foram atendidos pelo Consamu, sendo encaminhados a uma unidade hospitalar em Cascavel.

A passageira de 35 anos apresentava uma suspeita de fratura em braço, além de várias contusões e escoriações sendo também encaminhada a uma casa hospitalar.

Já o condutor apresentava um corte na cabeça, mas recusou encaminhamento hospitalar. O homem passou pelo teste de alcoolemia que apresentou o resultado de 0.59 miligramas de álcool por litro de ar expelido, sendo conduzido na sequência a Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos necessários.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e controlou o fluxo de veículos no trecho.

Fonte: Portal SOT