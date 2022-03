Mulher é morta a tiros em Cascavel; ex-marido é suspeito do crime, diz PM

Uma mulher foi morta a tiros, no fim da tarde de segunda-feira (28), na Rua Saul Mário Caus, no bairro Esmeralda, em Cascavel, no oeste do Paraná. A suspeita é de que o ex-marido seja o autor do crime.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem invadiu a casa da mãe da ex-mulher e atirou contra ela, usando uma pistola calibre 380. Cleonice Vargas, de 43 anos, morreu na hora.

Logo depois, o suspeito atirou na própria cabeça. Segundo a PM, ele ficou gravemente ferido e foi levado por socorristas para um hospital da cidade.

Conforme a família, a mulher e o suspeito estavam separados desde o Natal, quando ele a ameaçou diante de todos os parentes durante uma confraternização. Na ocasião, a PM foi chamada, mas não foi registrado Boletim de Ocorrência (B.O.) contra ele.

Eles foram casados por 23 anos e têm um filho. A família contou que eles viviam uma relação turbulenta. Depois da separação, ela saiu de casa e foi morar com a mãe.

A Polícia Civil está investigando o caso.

Fonte: RPC