Piracema termina e pesca volta a ser liberada no Paraná

O período de Piracema terminou nesta segunda-feira (28), sendo liberada a pesca de todas as espécies nativas do Paraná a partir de terça-feira (1º), conforme o Instituto Água e Terra (IAT).

Segundo o IAT, na lista das proibições estavam o bagre, dourado, jaú, pintado, lambari, mandi-amarelo, mandi-prata e piracanjuva.

A medida é adotada no período em que a maior parte das espécies se reproduz.

Ao longo dos quatro meses de restrição, o instituto realizou diversas fiscalizações para combater crimes contra a Piracema.

Em fevereiro, por exemplo, os agentes do órgão percorreram municípios do norte pioneiro e noroeste do Paraná, onde apreenderam 206 quilos de peixes vendidos de maneira irregular em estabelecimentos comerciais.

O IAT não havia divulgado um balanço final das fiscalizações da Piracema até a publicação desta reportagem.

Mesmo no período pós-Piracema, é necessária a apresentação de liberação para este tipo de pesca, além do respeito aos limites do tamanho de captura das espécies e do que estabelecem as normas ambientais, segundo o IAT.

Em caso de descumprimento da legislação, o instituto ressalta que a multa varia entre R$ 700 por pescador e até mais R$ 20 por quilo ou unidade de peixe pescado irregularmente.

Piracema

As restrições não se aplicam espécies consideradas exóticas, que foram introduzidas no meio ambiente pelo homem, como bagre-africano, apaiari, black-bass, carpa, corvina, peixe-rei, sardinha-de-água-doce, piranha-preta, tilápia, tucunaré e zoiudo.

Também não são proibidos os híbridos, organismos resultantes do cruzamento de duas espécies.

Durante o período de Piracema, também ficam proibidas competições de pesca, como torneios, campeonatos e gincanas.

A autorização vale apenas para competições em reservatórios, visando a captura de espécies não nativas e híbridos.

A restrição é uma medida anual do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

