Ubiratã chega a 99 óbitos em decorrência de complicações causadas pela Covid-19

Ubiratã chegou a 99 mortes em decorrência de complicações causadas pela Covid-19 nesta segunda-feira (28).

As informações foram divulgadas através do boletim da Secretaria de Saúde do município, que trás também 04 novos casos positivos, 45 recuperados e 469 pessoas monitoradas pelas equipes de saúde e que devem permanecer em suas casas isoladas.

Com relação aos internados UTI;

✓02 Moradores de Ubiratã internados na UTI da Macrorregião

Mantenha distanciamento social e o uso de máscara, se sentir qualquer sintoma procure Atendimento de Saúde.

Contamos com a colaboração de todos para o enfrentamento desse vírus..