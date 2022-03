Colisão frontal deixa dois feridos na região

Duas pessoas ficaram feridas em uma colisão frontal envolvendo os veículos GM/Corsa e um VW/Saveiro, ambos com placas de Quarto Centenário. O acidente ocorreu por volta das 21h dessa terça-feira, na rodovia PR 180, município de Quarto Centenário.

De acordo com testemunhas, o condutor da Saveiro, de iniciais A.R.P.C., 54 anos, seguia de Goioerê para Quarto Centenário quando ocorreu a colisão frontal com o GM/Corsa, conduzido por W.P.S. , 50 anos, que vinha no sentido contrário da via.

Após a colisão, a Saveiro saiu da pista e caiu em uma valeta. Os dois condutores tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para o Pronto Socorro Municipal de Goioerê pelo Samu.

A Polícia Rodoviária Estadual de Goioerê esteve no local, liberou os veículos para os proprietários e vai apurar as circunstâncias do acidente.

Fonte: Tá Sabendo