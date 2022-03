Polícia Civil incinera mais de meia tonelada de drogas em Mamborê

A Polícia Civil de Mamborê incinerou na tarde desta quarta-feira, mais de meia tonelada de maconha. A droga foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal no dia 26 de fevereiro deste ano, por volta das 3h.

A droga estava no interior de um veículo Ford/Fiesta o qual era dirigido por um homem que foi abordado e preso pelos policiais. Foram retirados do interior do automóvel e compartimento de bagagem, 669 tabletes de maconha que, pesados, resultaram em 545,15 kg.

O homem informou que assumiu a condução do veículo já carregado, em Foz do Iguaçu, para fazer a entrega em São Paulo. Pelo transporte, receberia a quantia de R$ 8.000,00.

O delegado de Polícia Civil de Mamborê, Anderson Sergio Romão, ao tomar conhecimento do fato ratificou a prisão em flagrante e apreendeu a droga. Também declarou que irá continuar as investigações para descobrir quem foi o vendedor e o destinatário das drogas.

O pedido para incineração da droga ao Poder Judiciário foi feito pela Polícia Civil, o qual foi deferido. A droga foi incinerada na presença dos policiais civis, representantes do Poder Judiciário, Ministério Público e vigilância sanitária do município.

“Vamos continuar trabalhando sem medir esforços para retirar do convívio social aquelas pessoas que representam um risco para a sociedade e os crimes ocorridos não ficarão impunes e serão devidamente investigados”, disse o delegado, reforçando que a população da região pode contribuir repassando informações para auxiliar os trabalhos policiais a identificar e prender suspeitos de outras práticas criminosas. As denúncias podem ser feitas para o número (44) 3 3568-1341, ou 9 9832-1618. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Informações e fotos: Polícia Civil de Mamborê