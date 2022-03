Iniciadas as negociações da CCT 2022-2023 do comércio

A primeira rodada de negociações em torno da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT 2022-2023) do comércio de Campo Mourão e região aconteceu no final da última semana. Celebrar o acordo anual entre as entidades representativas das áreas empresarial e laboral antes do vencimento da CCT em vigência, no final de maio próximo, para evitar transtornos para ambas as partes, é o objetivo que norteia a antecipação das negociações.

Uma vez mais, o setor patronal é representado nas negociações pelo Sindicato Empresarial do Comércio Varejista (Sindicam) e a Associação Comercial e Industrial (Acicam), presididos por Nelson José Bizoto e Ben-Hur Berbet, respectivamente. Já os trabalhadores do setor são representados pelo Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindecam), presidido por Mauro de Oliveira.

A intenção é propiciar uma ampliação das possibilidades de trabalho, tanto para empresas como para funcionários, obedecendo à legislação, de modo a garantir novas oportunidades no comércio de Campo Mourão e região. As partes envolvidas têm trabalhado para assegurar avanços na CCT que contribuam para o fortalecimento e crescimento do comércio, o que beneficia não apenas os empresários do setor, mas também os comerciários. O Sindicam tem entendido a situação atual da economia e tem se mostrado bastante flexível nas negociações, o que tem viabilizado importantes avanços.

A CCT aborda vários pontos relacionados ao comércio. Por exemplo, o reajuste salarial que se aplica aos funcionários, carga horária, horários especiais e o calendário de datas especiais (Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais e feiras).

RESTRIÇÃO

Apenas empresas filiadas ao Sindicato Empresarial do Comércio Varejista (Sindicam) e que estejam em dia com suas contribuições podem usufruir dos benefícios da Convenção Coletiva de Trabalho. Por exemplo, os horários especiais estendidos.

A contribuição sindical – patronal ou laboral – é voluntária. Porém, para aproveitar as vantagens asseguradas pelo Sindicam na CCT, negociada com o Sindecam, a empresa precisa contribuir com o seu sindicato anualmente.

A CCT negociada entre o Sindicam, Acicam e o Sindecam abrange os municípios de Altamira do Paraná, Araruna, Barbosa Ferraz, Boa Esperança, Campina da Lagoa, Campo Mourão, Corumbataí do Sul, Engenheiro Beltrão, Farol, Fênix, Goioerê, Iretama, Janiópolis, Juranda, Laranjal, Luziana, Mamborê, Mariluz, Moreira Sales, Nova Cantu, Palmital, Peabiru, Quarto Centenário, Quinta do Sol, Rancho Alegre do Oeste, Roncador e Ubiratã.

Fonte: Tá Sabendo