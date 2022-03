Com 25 mil pessoas abordadas e 323 presas, PM divulga balanço do Carnaval no Paraná

Mais de 8 mil policiais militares de todo o Estado atuaram nos cinco dias de Carnaval 2022 no Paraná para reforçar as atividades preventivas e atender o cidadão. O balanço operacional aponta que 323 pessoas foram presas, mais de 650 quilos de drogas apreendidos e 36 armas de fogo retiradas de circulação, graças à estratégia das unidades de área e especializadas, atuando desde as estradas e pontos mais longínquos até os grandes centros e o Litoral do Estado.

Os dados compreendem entre sexta-feira (25) e o meio-dia de quarta-feira (02) e foram divulgados neste sábado (05).

“Podemos considerar que o Carnaval 2022 foi bem mais tranquilo que o de outros anos, mesmo com grande movimentação de pessoas nas rodovias e nos tradicionais locais onde pessoas se juntam neste feriado, como no Litoral por exemplo”, disse o subcomandante-geral da PM, coronel Rui Noé Barroso Torres. “Agimos de maneira certeira e combatemos o crime dia e noite para que o cidadão pudesse ter um feriado com segurança e tranquilidade”.

Mais de 25 mil pessoas foram abordadas no período de acordo com relatório, o que resultou em 323 adultos presos, sendo 268 homens e 55 mulheres. Também houve o encaminhamento de 17 adolescentes, a lavratura de 121 termos circunstanciados e o cumprimento de 29 ordens judiciais pelas equipes policiais em todo o Estado.

A ação da PM também foi intensificada com o aumento de equipes nas ruas que, consequentemente, ampliou as intervenções policiais. Neste sentido, durante o feriado, os policiais militares abordaram e vistoriaram 8.949 veículos, dos quais 257 foram recolhidos por irregularidades e 25 que estavam com alerta de furto/roubo recuperados e encaminhados para os procedimentos legais de Polícia Judiciária.

Também foram apreendidas 36 armas de fogo, 225 munições e 10 armas brancas. Saíram de circulação pelas mãos da PM, neste período, mais de 649 quilos de maconha, além de 74 mudas da mesma substância, 1,5 quilo de cocaína e 108 comprimidos de ecstasy.

No trânsito, a Polícia Militar atendeu 178 acidentes de trânsito em vias urbanas e rodoviárias do Estado, sendo que 112 foram situações com vítimas e 55 apenas com danos materiais. Dos acidentes com vítimas, nove resultaram em mortes. Ainda segundo o balanço da Corporação, 10 pessoas perderam a vida em acidentes durante o feriado.

Além de abordar carros e motocicletas, os policiais militares também fizeram operações utilizando radares móveis para coibir excesso de velocidade e fizeram abordagens para aplicar testes etilométricos aos condutores. Ao todo, foram registradas 6.103 imagens de radar e 666 testes. As unidades da PM aplicaram 3.023 autos de infração e constataram 16 crimes de trânsito.

Os trabalhos da PM também foram direcionados a abordar e vistoriar estabelecimentos comerciais, principalmente os que já foram denunciados pela população por serem pontos de cometimento de crimes, como uso e tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, perturbação do sossego, entre outros. Ao todo, foram abordados 1.492 locais no Paraná, dos quais nove foram notificados/autuados e seis acabaram interditados/embargados.

AEN