Homem é conduzido a delegacia após dirigir veículo embriagado, sem CNH e bater em dois carros estacionados em Cafelândia

Por volta das 17h40min deste domingo (06), A Policia Militar de Cafelândia foi acionada para comparecer na Rua Arlindo Berte, onde havia acontecido um acidente de trânsito.



No local, em conversa com os envolvidos ambos informaram que seus veículos estavam estacionado na via sendo que um deles um GM Opala Comodoro de cor amarela o outro um Ford Fusion FWD GTDIB de cor branca, quando um veículo FIAT Palio de cor cinza, passou pela via, vindo a colidir na lateral esquerda do Fusion e posteriormente na lateral esquerda do Opala e se evadindo do local.

Porém, o vizinho do veículo que colidiu nos carros viu o Palio chegando na residência e por ser próximo do local do acidente reconheceu os envolvidos avisando o dono onde residia o condutor do Palio. A equipe se dirigiu ao endereço onde o Palio adentrou, e um homem se apresentou como condutor do veículo no momento do acidente. Ele não possui CNH e não apresentou ninguém que fosse habilitado para que o veículo fosse liberado sendo recolhido conforme Art. 162, I do CTB. O homem realizou teste de ETILOMETRO sendo aferido o valor de 0,61 Mg/L . Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Aurora para as providências cabíveis.

Informações: Policia Militar 19ºBPM