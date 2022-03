Homem é morto com tiros de pistola e outro fica ferido em Campo Mourão

Um homem de 30 anos, identificado por Helton Rodrigo da Silva, foi vítima de homicídio em Campo Mourão. O crime ocorreu pouco antes da meia noite deste sábado, em um bar, localizado na rua Segismundo Dlugosz, no Jardim Aeroporto.

As primeiras informações dão conta de que a vítima foi assassinada com pelo menos quatro tiros de pistola, por um homem que chegou a pé ao local. Um outro rapaz, de aproximadamente 27 anos, também foi baleado no estabelecimento.

Ele foi socorrido por terceiros e encaminhado rapidamente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), sendo removido em seguida para um hospital da cidade.

Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil foram ao local para apurar as circunstâncias do crime e tentar identificar o atirador. Várias cápsulas de pistola 9mm foram encontradas próximo ao corpo.

Segundo a polícia a vítima tem passagens pela delegacia, inclusive por homicídio, o que levanta a suspeita de acerto de contas. O rapaz ferido, ainda segundo testemunhas, é conhecido por “Cavalo”.

Fonte: Tá Sabendo

Foto: João Silvestrin