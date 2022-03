PRF prende motorista por direção perigosa e embriaguez, após 12 km de acompanhamento tático na BR 369

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu por volta das 08h30 da manhã deste domingo (06), na BR 369, nas imediações do trevo Cataratas, em Cascavel o condutor de uma carreta furgão, placas de Toledo/PR.

O Condutor, um homem de 41 anos, foi abordado após quase 12 km de acompanhamento tático e várias tentativas da equipe policial em parar o veículo.

A abordagem da PRF ocorreu após denúncia de outros usuários da rodovia dando conta que o veículo era conduzido de maneira perigosa, transitando pela contramão de direção e retornando para sua faixa de rolamento, sucessivas vezes, expondo a perigo concreto a vida dos demais usuários da rodovia.

A equipe policial deu ordem de parada com a viatura caracterizada, mediante sinais sonoros e luminosos, além de uso da buzina e gestos com o braço, o que foram totalmente ignorados pelo condutor, que prosseguiu conduzindo o veículo de forma temerosa.

Após acompanhamento pelos primeiros 05 km, diante da desobediência do condutor, a viatura ultrapassou a carreta, abrindo espaço suficiente para posicionar-se à margem da rodovia, em local visível para o condutor, em mais uma tentativa para que o veículo parasse, porém, novamente, o condutor ignorou totalmente a ordem dos policiais.

A equipe policial voltou a realizar o acompanhamento tático, e solicitou que o guincho pesado de apoio logístico do Trevo cataratas fosse usado para bloquear a rodovia no sentido crescente. Ao avistar o bloqueio, no trevo Cataratas, km 524 da BR 369, condutor da carreta fez a conversão à direita, na Rua Francisco Marchevicz, momento em que a redução da velocidade do veículo gerou a oportunidade para que um dos PRFs desembarcasse da viatura e conseguisse abrir a porta do caminhão, parando o veículo e retirando o condutor do interior da cabine.

Foi verificado que o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais quais: hálito com odor etílico, olhos vermelhos, fala desconexa e desorientação em relação à sua localização (não sabia onde se encontrava).

Foi ofertado o teste de etilômetro ao condutor que teve como resultado 1,16 miligramas/litro de ar expelido pelo condutor.

Em uma fiscalização detalhado do veículo foram encontradas duas garrafas de bebida alcoólica vazias (corote drinks 500 ml, 13,5% de teor alcoólico).

Ao ser indagado sobre o consumo dessas bebidas, o condutor afirmou que havia ingerido a bebida das duas garrafas de corote que estavam na cabine do caminhão.

Diante do exposto, o condutor foi encaminhado para a 15ª SDP de Cascavel, por dirigir sob influencia de álcool e pela direção perigosa que praticou antes de ser abordado.

Fonte: Assessoria PRF