Governador diz que enviará projeto para acabar com uso obrigatório de máscara ao ar livre no Paraná

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), disse que pretende encaminhar à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (Alep) um projeto retirando a obrigatoriedade do uso de máscara em espaços abertos. A afirmação foi feita nesta manhã de quarta-feira, 9 de março, durante a assinatura do repasse de mais de R$ 250 milhões à saúde dos 399 municípios do Estado.

“Nós tínhamos uma preocupação de termos um aumento muito grande pós-Carnaval, isso não está acontecendo e tomara que não aconteça”, disse. Ele detalhou que pretende mandar o projeto hoje ou nos próximos dias para a Alep. “Para que a gente possa retirar a obrigatoriedade em espaços abertos. Claro que dentro de ônibus, em lojas, enfim, pode ainda haver uma restrição”, disse ele.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, afirmou que, caso proposta seja aprovada, planeja operacionalizar a partir de 16 ou 17 de março a liberação do uso de máscaras ao ar livre em todo o Paraná.

“Vamos hoje bolar uma proposta do governo para a Assembleia Legislativa, revogando a lei, mas claro, depende da aprovação dos deputados”, disse. Beto Preto afirmou ainda que, enquanto isso não ocorre, o comitê da epidemiologia do estado, junto com os municípios do Paraná, através do conselho dos secretários municipais da saúde, seguem com o estudo diário do número de casos. “Pretendemos operacionalizar a partir de 16, 17 de março, se tudo correr bem dentro também dos trâmites legislativos cumprindo todas as normas e todas as leis vigentes”, explicou o secretário.