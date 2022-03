Historeando: Jogo da Morte (Game of death) o último filme antes da morte prematura de Bruce Lee filmado em 1972

Na foto vemos o ex jogador de basquete da NBA Karim Abdul-Jabbar, atuando com Bruce Lee no filme Jogo da Morte (Game of death) o último filme antes da morte prematura de Bruce Lee filmado em 1972.

Bruce Lee ligou pessoalmente para Jabbar que era seu amigo e aluno e o convenceu em atuar em seu filme, quando ainda era estudante em Nova York, Abdul-Jabbar tornou-se viciado em artes marciais e, ao se mudar para a Costa Oeste, a conselho de amigos, ele pediu orientação a Bruce Lee que já era famoso na época. Bruce aceitou, dando início à uma improvável amizade.

A propósito, para Jabbar, kung fu não era entretenimento, ele dizia repetidamente que as habilidades e técnicas aprendidas no tatame também lhe davam uma vantagem nas quadras.

Para filmar “Game of Death”, o jogador de basquete voou para Hong Kong e passou cinco dias lá, que combinaram tanto o trabalho duro no set quanto o descanso de dois amigos tão diferentes, mas muito próximos.

Durante as filmagens a compreensão mútua e respeito mútuo das duas estrelas era claramente perceptível. Lee não conseguiu terminar o filme ao final e foi forçado a interrompe-lo para gravar o filme “Operação Dragão”, e então a morte repentina de Bruce em 1973, transformou completamente esta em uma última pintura do mestre em um esboço eterno e inacabado.

Após a morte de Bruce, o diretor de Operação Dragão Robert Clouse foi encarregado de terminar o filme usando dublês e um novo roteiro. Sua versão foi lançada em 1978, cinco anos após a morte do protagonista.

O hexacampeão da NBA Karim Abdul-Jabbar, além de um jogador lendário nas quadras, é um grande ativista dos direitos civis americanos, em 2016 foi reconhecido como o segundo melhor jogador da história da liga americana de basquete (apenas o incomparável Michael Jordan está à frente), seus resultados em número de pontos marcados e vitórias na carreira ainda permanecem insuperáveis, Barack Obama concedeu ao atleta a Medalha Presidencial da Liberdade a mais alta honraria governamental para civis nos Estados Unidos