Homem esfaqueia e atropela mulher e na fuga morre em acidente no Paraná

O fato aconteceu na cidade de Irati. Segundo informações o homem foi até as proximidades da Unicentro, lá encontrou a ex-mulher e acabou esfaqueando a mesma, logo após isso embarcou no carro para fugir e acabou a atropelando.

As Equipes do SAMU foram acionadas as quais prestaram atendimento para ela, sendo encaminhada para o pronto-socorro do hospital Santa Casa com ferimentos considerados graves.

O homem fugiu sentido Rebouças pela rodovia br-153 com veículo GM Zafira cinza, quando em um determinado ponto da rodovia acabou invadindo a pista contrária e colidindo frontalmente com uma carreta. Com a força do impacto ele foi ejetado do veículo e acabou entrando em óbito ainda no local.

O Corpo de Bombeiros da cidade de Irati foi acionado mas nada pode fazer.

A Polícia Rodoviária Federal também atende a ocorrência e entrou em contato com o IML de União da Vitória para recolher o corpo do homem.

Segundo informações de populares o mesmo já estava prometendo matar a mulher e se matar logo em seguida.

A reportagem do Clic Sul News apurou que a mulher esta sendo atendida no hospital de Irati iria passar por exames.

A Reitoria da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, vem a público manifestar profundo sentimento e repúdio ao caso de tentativa de feminicídio ocorrido nesta terça-feira, 8 de março, contra uma servidora do Campus de Irati da Instituição.

Não podemos nos calar perante atos de violência contra as mulheres. Por isso, afirmamos nossa profunda solidariedade à servidora e nos colocamos à disposição para o que se fizer necessário para a sua recuperação.

Também informamos que as atividades nos campi de Irati e Prudentópolis da Unicentro estão suspensas neste dia 8 de março, em solidariedade à servidora.

Por fim, reiteramos nosso repúdio a qualquer ato de violência de gênero e reforçamos a importância de lutarmos por um mundo mais seguro para todas as mulheres, além de clamarmos por justiça em casos de violência contra elas.

FATO – Na manhã desta terça-feira, 8 de março, a servidora (43 – técnica em laboratório) da Universidade foi atacada no Campus de Irati da Unicentro. O agressor (59 – motorista) desferiu facadas e depois atropelou a servidora com o carro. Na sequência o agressor se envolveu em acidente na PR 153, vindo a falecer.

A servidora foi levada para a Santa Casa de Irati, onde estão sendo prestados os atendimentos necessários.