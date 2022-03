Jovem morre atropelado por veículo de prefeitura na PR 444

O acidente aconteceu por volta das 22h20 desta terça-feira (08). O veículo, um Chevrolet Spin da Divisão de Esportes de Terra Rica, noroeste do Paraná, seguia no sentido Arapongas a Paranavaí quando acabou atingindo o homem de 20 anos, que atravessava a pista.

O homem morreu na hora. O condutor do veículo, de 61 anos, não se feriu. O veículo era ocupado também por três homens, de 25, 33 e 34 anos, e duas mulheres, de 9 e 32 anos, além de um bebê de 8 meses.

A reportagem tentou entrar em contato o secretário municipal de esportes, indicado pela Prefeitura de Terra Rica para prestar esclarecimentos sobre a situação do veículo do município, mas ele não atendeu as ligações.

Fonte: Ric Mais