MARINGÁ: Avião com 68 passageiros aterrissa com quase 1 hora de atraso após enfrentar problemas no trem de pouso

Aeronave saiu de Curitiba e deveria chegar em Maringá às 9h50, mas só conseguiu pousar às 10h48. Bombeiros e socorristas do Samu foram chamados.

Um avião com 68 passageiros enfrentou problemas para pousar no Aeroporto de Maringá, na região norte do Paraná, na manhã desta quarta-feira (9), segundo o Corpo de Bombeiros. O avião é do modelo ATR 72-600, da Azul Linhas Aéreas.

O voo partiu de Curitiba às 8h30, com previsão de chegada em Maringá às 9h50. Por volta das 10h30, o avião estava voando em círculos na região norte do estado.

O avião conseguiu pousar em segurança no Aeroporto de Maringá às 10h48. Ninguém se machucou.

A Azul Linhas Aéreas disse que a tripulação seguiu todos os procedimentos operacionais previstos e que está prestando a assistência necessária.

Conforme os bombeiros, um problema no painel do avião não indicou que o trem de pouso frontal estava acionado. Apesar disso, a torre de controle conseguiu visualizar que o equipamento estava funcionando.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas até Aeroporto de Maringá para auxiliar no pouso.

Nota da Azul

“A Azul informa que a aeronave que cumpriu o voo AD2733 (Curitiba–Maringá) apresentou uma indicação de problema técnico durante o procedimento de aproximação para pouso. Após a tripulação seguir os procedimentos operacionais previstos para este tipo de situação, o pouso do avião e o desembarque dos Clientes ocorreram em segurança e sem intercorrências. A Azul destaca que está prestando toda a assistência necessária, conforme previsto na resolução 400 da Anac, lamenta os aborrecimentos causados aos seus Clientes e reforça que medidas como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações.”