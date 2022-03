Secretaria da Saúde confirma 7.684 novos casos e 49 óbitos pela Covid-19 no Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou nesta terça-feira (8) mais 7.684 casos e 49 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os números não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 2.354.790 casos confirmados e 42.313 óbitos pela doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de março (5.279), fevereiro (1.353) e janeiro (988) de 2022; dezembro (10), novembro (1), outubro (1), setembro (2), agosto (3), julho (4), junho (4), maio (3), abril (3), março (18), fevereiro (4) e janeiro (6) de 2021; e dezembro (3), agosto (1) e julho (1) de 2020.

Os óbitos são de março (36) e janeiro (12) de 2022, e junho (1) de 2021.

INTERNADOS – 129 pacientes com diagnóstico confirmado estão internados, todos em leitos SUS (48 em UTIs e 81 em leitos clínicos/enfermaria). Há outros 661 pacientes internados, 276 em leitos de UTI e 385 em enfermarias, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos.

ÓBITOS – A Sesa informa a morte de mais 49 pacientes. São 25 mulheres e 24 homens, com idades que variam entre 01 e 94 anos. Os óbitos ocorreram entre 13 de junho de 2021 e 8 de março de 2022.

Os pacientes que morreram residiam em Curitiba (13), São José dos Pinhais (4), Maringá (4), Londrina (4), Pinhais (2), Terra Roxa, Saudade do Iguaçu, Sarandi, Salto do Lontra, Quinta do Sol, Ponta Grossa, Ortigueira, Marialva, Ivaiporã, Foz do Iguaçu, Fazenda Rio Grande, Engenheiro Beltrão, Colombo, Clevelândia, Cianorte, Cerro Azul, Cambé, Cambará, Bom Jesus do Sul, Arapongas, Apucarana e Agudos do Sul.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Secretaria da Saúde soma 10.653 casos de não residentes no Estado – 230 pessoas morreram.

