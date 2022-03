PRF apreende na região 350 mil maços de cigarros contrabandeados em caminhão baú roubado

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na manhã de hoje (11), no município de Quarto Centenário/PR, um caminhão baú completamente carregado com cigarros de origem paraguaia.

O condutor desobedeceu a ordem de parada fugindo por certa de 13 quilômetros, quando então abandonou o caminhão em movimento e correu em meio a mata. A equipe conseguiu controlar o veículo e logo em seguida fez buscas até localizar o motorista que foi detido.

O caminhão estava carregado com aproximadamente 700 caixas de cigarros, carga avaliada em R$ 1,750 milhão. Também possuía placas clonadas e ocorrência de furto registrada no município de Marau, no Rio Grande do Sul.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Policia Federal de Cascavel, devendo responder pelos crimes de contrabando, receptação, desobediência e condução perigosa.

CInformações e foto: Assessoria de Comunicação da PRF