Acidente tira a vida de jovem de Cafelândia e deixa 3 feridos na Rodovia PR 317

Um grave acidente foi registrado no final da tarde deste domingo (13), no trecho que liga os municípios de Formosa do Oeste e Jesuítas, nas proximidades do Cruzeirinho na Rodovia PR 317.

Equipes do SAMU, ambulâncias do município e Defesa Civil, foram acionadas para atender o acidente e encaminhar as vítimas ao pronto socorro da cidade.

Matheus Felipe, 24 anos, morador de Cafelândia, foi arrastado por um veículo e não resistiu aos ferimentos vindo a óbito no local. Outras 3 pessoas ficaram feridas.

A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para atender o acidente e dar suporte à via pública que ficou tomada pelos veículos, voluntários e pessoas.