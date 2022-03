Homem agride companheira com golpe de facão após discussão em Nova Aurora

A Polícia Militar de Nova Aurora recebeu uma ligação via 190 na noite deste domingo (13), para atender uma ocorrência de agressão. De acordo com informações, um homem teria agredido sua companheira com um golpe de facão no braço e fugido após o ato.

No local, a equipe da PM encontrou a vítima com braço sangrando. Segundo a mulher, o agressor chegou alterado em casa e após uma discussão, pegou um facão e desferiu um golpe no braço direito dela.

A vítima conseguiu ir até o atendimento médico. Os policiais realizaram patrulhamento, mas não encontraram o agressor.