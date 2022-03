Policia Militar de Juranda prende dois homens por furto em Unidade de Saúde no Distrito de Primavera

A equipe da Polícia Militar de Juranda, foi solicitada a deslocar até a UBS do Distrito de Primavera, com a informação de que no local havia acontecido um arrombamento e furto.

No local, foi constatado a porta de Blindex do estabelecimento havia sido quebrada com o uso de uma pedra de paralelepípedo, o que facilitou a entrada dos indivíduos ao interior da Unidade.

Do local foram furtados, um televisor de 40 polegadas, marca Toshiba e um Tablet da marca samsung (galaxy tab e black), de 9,6 polegadas.

A Polícia Militar recebeu informações sobre a possível identificação de um suspeito, momento em que o Comandante do Destacamento Sarg. Willian juntamente com sua equipe se deslocaram até o Distrito de Primavera na residência de um suspeito e em contato com o mesmo este disse que não sabia de nenhum furto e que reside com ele outro rapaz na casa, mas não se encontrava naquele momento e estaria na casa da avó.

Então a equipe se deslocou até a residência onde se encontrava o outro rapaz e no local o mesmo foi indagado sobre o furto ocorrido e que denúncias anônimas davam conta de que ele seria o outro autor, bem como estaria vendendo os objetos no distrito. Desta forma, o mesmo confessou e disse que o tablet estava na sua casa e a tv havia sido vendido para uma pessoa da cidade de Rancho Alegre do Oeste.

Os policiais foram até a casa do suposto homem que havia comprado a TV e no local foram informados por ele de que havia trocado um aparelho de Vídeo Game Playstation avaliado em R$ 800,00 e voltado R$ 100,00. De pronto entregou aos policiais a TV que seria produto de furto.

Assim a PM encaminhou os dois de primavera por furto do posto de saúde e dano ao patrimônio público a Delegacia da Polícia Civil de Campina da Lagoa para serem tomadas as medidas cabíveis.

Fonte: Portal O Vale