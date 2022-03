Vereador que usou carro da prefeitura para viajar ao Paraguai é cassado

Um vereador de Francisco Alves, (cidade localizada a 70 quilômetros de Umuarama), noroeste do Paraná, além de ter sido destituído do cargo de presidente da Câmara Municipal, agora foi cassado pelo parlamento. A sessão especial aconteceu na última quarta-feira, 9 de março, depois que uma Comissão Processante foi formada a partir de uma denúncia feita por um proprietário rural do município.

O documento elaborado por José Garcia de Araújo, morador no sítio São João, na Estrada Duvida, pede para que os vereadores apurem uma suposta infração político-administrativa, consistente no uso de veículo oficial para finas particulares.

O vereador cassado, Liomar Mendes de Lisboa chegou a assumir o cargo de prefeito interino do município e, foi justamente neste período que foi flagrado utilizando um carro da Secretaria Municipal de Saúde de forma irregular. Ele era presidente do Poder Legislativo e foi destituído do cargo há exatamente um mês antes de sua cassação, em virtude do mesmo ato que gerou a denúncia.

Ainda de acordo com o denunciante, o documento apresentado e protocolado na Câmara Municipal de Francisco Alves, foi baseado em notícias divulgadas em sites e canais de televisão do Estado que mostram imagens e fotos do veículo sendo abordado por autoridades paraguaias no dia 16 de setembro do ano passado, na cidade de Salto Del Guairá. Liomar, também conhecido como ‘Cabelo do Povão’, estava fazendo compras no país vizinho. O fato ocorreu no exercício interino do prefeito da cidade, o vereador não possuía autorização para a viagem para fora do país.

De acordo com ex vice, e agora presidente definitivo da Câmara Municipal de Francisco Alves, Cione do Nascimento, durante a sessão especial, 8 vereadores votaram pela cassação do mandato do cargo ocupado por Liomar. A Câmara possui nove parlamentares e apenas Juliano Vaz de almeida foi contra a retirada definitiva de Cabelo do Povão do Poder Legislativo Municipal.

Quem assume a cadeira deixada pelo vereador cassado é o primeiro suplente Márcio Trindade.

Carro do município foi flagrado no Paraguai sem autorização — Foto: Câmera de monitoramento

Fonte: UmuaramaNews