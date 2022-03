Homem ameaça divulgar vídeos íntimos da ex-mulher durante discussão e Policia é acionada em Ubiratã

A equipe da Policia Militar de Ubiratã foi solicitada anonimamente para verificar uma briga de casal que estaria ocorrendo em um sítio na Comunidade São João.

No local, a mulher disse que está em processo de separação e que seu ex-convivente teria ido até o local e feito ameaças dizendo que divulgaria alguns vídeos íntimos dela. A vítima relatou que vem sofrendo violência psicológica e por isso estaria se separando.

Ainda segundo ela, o seu ex estaria utilizando do vídeomonitoramento da residência no sítio, bem como

rastreando o celular dela para monitorar tudo o que ela faz.

Fonte: 11º BPM