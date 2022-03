PM de Ubiratã apreende grande quantidade de cigarros contrabandeados após policial de férias suspeitar de veículo

O Cabo Amarildo Ferreira que está de férias, trafegava pela rodovia BR 369 quando em determinado momento percebeu a movimentação suspeita de dois veículos. Um Fiat Pálio e um Fiat Fiorino que em atitude suspeita pegaram o desvio em Ouro Verde.

O policial, acreditando se tratar de crime mandou fotos para a 2 Cia de Ubiratã que ficou no aguardo dos veículos. O motorista do Palio no desvio do Posto Brasília abandonou o veículo e sumiu no mato nas proximidades.



Já o motorista do Fiat Fiorino, fez o retorno e voltou, porém o Cabo estava na entrada da estrada e realizou a abordagem do veículo.



A polícia está nesse momento encaminhado para contagem da carga de cigarros, mas suspeita- se de que possa haver outro tipo de crime além do descaminho na carga.

Com Informações de Paulo Giovani e fotos do 11ºBPM – Ubiratã Online