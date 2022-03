Policia Militar é acionada após homem ameaçar ex-mulher em Ubiratã

A Policia Militar de Ubiratã foi acionada a comparecer na rua Duque de Caxias, após uma mulher informar que seu ex-marido estaria embriagado e batendo na porta da casa dela.

No local, a equipe constatou a presença do homem e ao entrar em contato com a mulher, ela disse apenas que o ex a estava incomodando e que não tentou entrar na casa. A solicitante pediu para a

equipe que simplesmente o retirasse do local e que de imediato, o homem acatou a

ordem e orientação da equipe para se retirar.

A mulher não manifestou interesse em representar contra seu ex-marido, sendo assim, a equipe a orientou quanto as providências cabíveis.

Fonte: 11º BPM – Ubiratã Online