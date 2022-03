Veículo Gol colide em veículo estacionado no Conj. Boa Vista e motorista foge do local

A equipe da policia Militar foi acionada a comparecer na Rua das Mangueiras, no Conjunto Boa Vista, onde o solicitante relatou que após ouvir um forte barulho do lado de fora de sua residência, verificou que haviam colidido contra seu veículo que estava estacionando na via pública.

Além do carro que sofreu danos, o solicitante percebeu que o muro de sua casa teria sido danificado pela batida. O causador do acidente fugiu do local.

O solicitante conseguiu apenas verificar que o carro seria um VW Gol modelo antigo (1994). Os policiais realizaram patrulhamento, porém não obteve êxito nas buscas.

Fonte: 11º BPM – Ubiratã Online