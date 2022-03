Segunda via do RG pode ter dados extras no Paraná; veja como adicionar

A partir de agora cidadãos que emitirem a segunda via da carteira de identidade no Paraná poderão incluir dados extras na documentação, como observações de saúde, deficiências, tipagem sanguínea, símbolo do autismo e número da carteira nacional de habilitação.

O serviço é disponibilizado apenas pela internet desde segunda-feira (14). A proposta é oferecer praticidade ao portador do RG, tornando o documento utilizável em qualquer situação.

As observações de saúde são adicionadas na carteira de identidade com base na lista da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde.

No sistema da Polícia Civil do Paraná (PCPR), o usuário pode selecionar a doença e solicitar a inclusão no RG, apresentando o laudo médico.

Pessoas com deficiência e autismo também precisam apresentar a comprovação. A tipagem sanguínea deve ser comprovada por exame laboratorial.

Como solicitar

A solicitação da segunda via do documento, com os dados extras, deve ser feita pelo site da PCPR, na aba “documentos”.

Antes de iniciar o processo, o solicitante precisa ter todas as imagens no celular ou computador para poder anexar no sistema. A imagem de cada um dos documentos deve estar em formato .jpeg e com tamanho máximo de 5MB.

Números que podem ser inseridos através da segunda via: