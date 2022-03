Motorista morre após caminhão tombar na PR 465

O motorista de caminhão Maicon Emerson Alves do Santos, cerca de 35 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (17), após o veículo tombar na rodovia PR 465, que liga Araruna a Peabiru. O acidente ocorreu em uma curva da rodovia.

A vítima ficou prensada embaixo da cabine e morreu no local. Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e o serviço Aeromédico do Samu, em Maringá compareceram ao local, mas o homem já estava em óbito.

Segundo as informações, Emerson morava em Paisandu e prestava serviço terceirizado para uma empresa de Araruna. O caminhão estava carregado com móveis. Ele voltava para casa, em Paisandu para depois seguir viagem ao Maranhão. As equipes de resgate tiveram bastante dificuldades para fazer o resgate do corpo que foi recolhido pelo IML de Campo Mourão.

Fonte: Tá Sabendo – foto: João Silvestrin