Professor é vítima de sequestro relâmpago em Maringá

Um professor do Colégio Estadual Gastão Vidigal, em Maringá, foi assaltado e mantido refém por aproximadamente seis horas na quinta-feira (17). Três suspeitos estavam envolvidos no crime.

Ele sofreu, como é popularmente conhecido, um sequestro relâmpago. O professor relatou que por volta das 14h20, no intervalo de uma das aulas, ele foi até o carro que estava estacionado em frente ao colégio.

Quando ele entrou no automóvel, foi surpreendido por três homens, a princípio todos eles armados e vestindo roupas de uma suposta construtora. Então o trio anunciou o assalto e saiu do local com o professor. O homem relatou que sofreu inúmeras ameaças de morte. Os criminosos, obrigaram que ele passasse a senha de alguns cartões.

Na sequência ele foi levado para Astorga, Arapongas e Cambé na região metropolitana de Londrina. Nessas cidades, o trio realizou saques em terminais eletrônicos e diversas compras. Já no início da noite, um dos assaltantes trouxe ele de volta para Maringá e abandonou o professor próximo à uma linha férrea. Em seguida, o criminoso fugiu com o carro da vítima, um Fiat Pálio.

PRISÕES

Na cidade de Arapongas, dois dos três assaltantes foram presos pela PM (Polícia Militar).

A PM informou que recebeu uma ligação pelo 190, onde o solicitante informava que dois indivíduos estariam realizando compras de forma aleatória, em algumas lojas situadas no Centro.

A dupla estava agitada demonstrando nervosismo. Com essas informações em mãos e as características dos suspeitos, o comunicado foi repassado via rádio para a rede de viaturas. Uma das equipes policiais encontrou os homens. Durante a abordagem, eles abandonaram várias sacolas e saíram correndo. Porém, foram alcançados pelos policiais.

Com eles, foram localizados documentos e cartões da vítima. Questionados a respeito desses documentos, eles confessaram que na companhia de um terceiro indivíduo, praticaram um assalto na zona 7 em Maringá, e que mantiveram a vítima refém.

O terceiro suspeito não foi localizado. A dupla foi conduzida até a delegacia de Polícia Civil. O caso segue sob investigação.

Fonte: Corujão Notícias