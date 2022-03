Traficante pega quase 200 Kg de maconha em Ubiratã e é preso pela PRF com a droga em carro roubado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta quinta-feira (17), 196,48 kg de maconha em Ponta Grossa. Um homem foi preso e o carro, roubado, foi recuperado.

Por volta das 9h, os policiais abordaram um motorista que conduzia um HB20, na BR 277. Entretanto, ele desobedeceu e tentou fugir, acessando o trevo para retornar sentido Norte do Paraná, mas foi localizado logo em seguida.

Durante a vistoria, os policiais verificaram que o carro estava carregado com maconha no bagageiro e no banco traseiro.

O motorista, de 31 anos, possuía antecedentes criminais e informou que havia pegado a droga em Ubiratã e entregaria a maconha em Curitiba.

Os policiais verificaram que o carro tinha as placas falsificadas, e a verdadeira pertencia à um HB 20 roubado por dois suspeitos armados em Curitiba, o crime aconteceu em fevereiro deste ano.

O homem, a droga e o carro foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil em Ponta Grossa.

Com informações PRF – Ubiratã Online