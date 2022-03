PM prende homem acusado de estuprar adolescente em Mamborê

Um homem foi preso em Mamborê, acusado de ter violentado sexualmente uma adolescente de 15 anos no início desta semana. O suspeito teria abordado a vítima com uma arma de fogo e obrigado a mesma a entrar em um carro.

Em seguida a conduziu até sua residência, onde teria abusado sexualmente da jovem. A Polícia civil tomou conhecimento e, com o apoio da PM deslocou até a casa do homem, que foi preso em flagrante. A justiça deferiu pedido da prisão preventiva pedida pela Polícia Civil e o homem permanece preso.

Segundo informações o homem que estava em uma caminhoneta de cor vermelha, abordou a adolescente no perímetro urbano da comunidade Guarani, no momento em que ela retornava da escola para sua residência. De posse de uma arma de fogo determinou que ela entrasse no seu veículo, seguindo com a jovem até sua casa onde praticou o crime de estupro.

Na sequência ainda teria obrigado a adolescente a lavar a louça dentro de sua casa. Assim que voltou para casa a jovem relatou ao fato aos familiares, que foram até a delegacia da Polícia Civil, onde registraram a ocorrência.

Os policiais fizeram buscas no distrito e localizaram o acusado em um veículo de cor prata em uma das ruas da comunidade. Ele foi abordado e negou os fatos para a equipe policial.

Diante da situação o mesmo recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia para os procedimentos cabíveis. Depois de ser ouvido, foi encaminhado para a cadeia pública da cidade de Campo Mourão, onde permanecerá a disposição da justiça. A adolescente foi atendida pelas equipes sociais e equipes da saúde do município.

Com informações: Cidade Destaque – Tá Sabendo