Veículo fica destruído após colidir com uma vaca e pegar fogo na PR 573

Um veículo Fiat Strada ficou totalmente destruído após ser consumido pelo fogo ocasionado por uma forte colisão contra um animal na PR 573 na altura do KM8 no trecho entre as cidades de Corbélia e Braganey.

Segundo o condutor do veículo, ele seguia no sentido à cidade de Braganey quando um homem cruzava a pista com uma vaca de grande porte, e não houve tempo de desviar do animal vindo a colidir em cheio no meio da pista. Com a força do impacto o veiculo teve a frente destruída e iniciado um incêndio.

Os ocupantes conseguiram sair do carro imediatamente sem ferimentos, entraram em contato com a Polícia Militar que acionou a Defesa Civil que deslocou imediatamente até o local, mas só foi possível fazer o rescaldo no veículo.

O proprietário do animal saiu do local e não deu esclarecimentos. O animal morreu no local.

A equipe da Defesa Civil precisou remover o veiculo da pista e fazer a limpeza do local.

Fonte: Portal O Vale