Casos de dengue continuam em alta na região da Comcam

O boletim semanal da dengue publicado nesta terça-feira (22) pela Secretaria de Estado da Saúde registrou 33.629 casos suspeitos, com 4.489 confirmações. São 1.678 casos a mais que o informe anterior no Paraná.

Os dados são do 30º Informe Epidemiológico, do novo período sazonal da doença, que iniciou no dia 1º de agosto e deve seguir até julho de 2022.

Na região, o Aedes aegypti não tem dado trégua. De acordo com o levantamento da Sesa, foram 89 casos a mais que na semana passada. Além de Campo Mourão, com 66 casos positivos, Terra Boa também está com números elevadíssimos: 47 no total, ocupando o segundo lugar no ranking regional da dengue. Desde agosto do ano passado, são 141 casos confirmados.

As demais cidades com confirmações são: Barbosa Ferraz (5), Ubiratã (5), Goioerê (4), Moreira Sales (3), Rancho Alegre do Oeste (3), Engenheiro Beltrão (2) e, com um caso cada um, Boa Esperança, Corumbataí do Sul, Luiziana, Mamborê, Peabiru e Roncador.

PARANÁ

Até o momento, 345 municípios registraram notificações de dengue. Destes, 210 confirmaram a doença, sendo que 165 municípios registraram autoctonia, ou seja, a dengue foi contraída no município de residência. Há, ainda, 7.272 casos em investigação e o registro de um óbito, registrado na semana passada.

Historicamente, março, abril e maio são os meses em que são registrados os maiores números de casos de dengue no Paraná. “Precisamos da atenção da sociedade para a observar o seu domicílio, remover o criadouro e cuidar do seu quintal, do seu bairro, da sua cidade”, ressaltou a Coordenadora de Vigilância Ambiental da Sesa, Ivana Belmonte.