Motorista embriagado faz manobra perigosa e acaba preso em Juranda

A Polícia Militar de Juranda recebeu através de denúncia anônima na tarde de terça-feira (22), que um veículo Astra de cor prata, estava realizando manobras perigosas, patinando e dando cavalo de pau nas Avenidas do Distrito de Rio Verde.

A equipe se deslocou até o local e avistaram na Avenida Brasil o referido veículo. Ao se aproximar, o condutor não viu a presença da viatura e começou a patinar e em seguida estacionou o veículo na esquina próxima.

Neste mesmo momento a viatura parou ao lado e o Sargento Willian desceu para a abordagem, mesmo assim o condutor não viu o policial. Só no momento que estacionou o veículo e abaixou o som que viu que era uma abordagem.

O condutor tratava-se de um morador do distrito, o qual não possui CNH. O mesmo estava alcoolizado, com olhos vermelhos, desordem nas vestes, hálito alcoólico, falante, dispersão na fala.

Neste momento a equipe perguntou se ele teria ingerido bebida alcoólica o mesmo confirmou relatando que ingeriu muita pinga. O veículo se trata de um Astra prata com pendência de licenciamento.

ARMA NO PORTA MALAS.

O foi veículo recolhido e realizado as notificações cabíveis. Em abordagem do veículo foi encontrado no porta mala uma espingarda de pressão calibre 5.5 que é preparada para utilização de calibre 22 de marca Jade, a qual foi recolhida para as providências cabíveis.

Foi oferecido ao cidadão etilômetro, onde mesmo se recusou a realizar o teste, assim o mesmo foi preso no termo de constatação de sinais de alteração da capacidade motora e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Ubiratã para as providências cabíveis.

Fonte: Tribuna da Região