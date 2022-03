Vídeo: Vereador saca arma e ameaça colega durante briga em sessão na Câmara Municipal de Querência (MT)

Briga com direito a socos e ameaça com arma de fogo marcou a sessão da Câmara de Querência, em Mato Grosso, na última segunda-feira (21).

TV da Casa e câmeras de segurança do local registraram o ocorrido. As imagens mostram o vereador Neiriberto Martins Erthal em discussão com o colega Edmar Lucio Batista. Com os ânimos exaltados, os vereadores iniciaram luta corporal e trocam socos.

No vídeo é possível ouvir gritos dos demais parlamentares que se assustaram com a confusão. A TV da Câmara mostra ainda o momento em que Neiriberto retorna para sua cadeira e com uma arma de fogo em punho. Nesse momento, a polícia interfere.

A Câmara de Querência divulgou uma nota sobre o caso, esclarecendo que não houve feridos, “apenas muita correria e susto pelas pessoas que estavam presentes”. A Casa acrescentou ainda que uma investigação policial foi instaurada para apurar os fatos e medidas cabíveis serão tomadas segundo seu regimento interno.

Com informações do Terra