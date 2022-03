Após perseguição de veículo suspeito, Policia Militar de Nova Aurora apreende 95kg de maconha

A Policia Militar de Nova Aurora apreendeu na noite desta quarta -feira (23), cerca de 95kg de maconha.

A apreensão aconteceu após patrulhamento pelo Distrito de Palmital, em retorno pela Pr 180.

Na ocasião foi avistado um veículo Renault Captur de cor branca, o qual seu condutor ao perceber a presença da viatura, acelerou o veículo, levantando suspeita. A policia iniciou um acompanhamento tático, fazendo uso de sinais luminosos e sonoros, o qual não foram acatados.

O veículo em fuga adentrou na comunidade de Palmital, acessando uma estrada rural e posteriormente acessou a PR 180 continuando a fuga. No trevo de acesso ao município de Quarto Centenário o condutor do veículo perdeu o controle da direção, vindo a colidir com o canteiro, furando os quatro pneus, e assim forçado a parada.

Em ato contínuo a equipe policial se deparou com um indivíduo de camiseta de cor branca e shorts jeans que desembarcou do veículo e saiu em disparada em meio uma plantação de milho, vindo a pular uma cerca existente no local.

Foram feitas buscas no local porém sem êxito na localização do suspeito. Posteriormente ao verificar o veículo, foi localizado no porta-malas, oito fardos de substância análoga a maconha que após pesado em balança não oficial totalizaram 95 (noventa e cinco) quilos da droga.

O veículo foi levado ao pátio do Destacamento de Polícia Militar de Nova Aurora e posteriormente o veículo e as drogas foram entregues a Polícia Civil para providências.