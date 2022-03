Briga de trânsito termina com disparos e motociclista morto em Cascavel

Uma discussão de trânsito acabou com morte em Cascavel, na manhã desta quinta-feira (24). De acordo com testemunhas, um motorista de um carro de passeio e um motociclista iniciaram uma briga por causa de uma manobra. Durante o desentendimento, o condutor do automóvel sacou uma arma e disparou pelo menos três vezes contra o rapaz da moto.

A ocorrência foi registrada nesta manhã no Bairro Neva. Os dois envolvidos na briga pararam os veículos logo após o desentendimento no trânsito. Os homens iniciaram uma discussão mais tensa e na sequência aconteceram os disparos.

O corpo do motociclista foi encontrado na rua Cuiabá, próximo a esquina com a Manoel Ribas. Uma moradora que presenciou o crime relatou que o motorista que efetuou os disparos fugiu.

O local foi isolado pela Polícia Militar (PM) e, devido ao intenso fluxo de veículos pela manhã, houve registro de lentidão e congestionamento em vias próximas.

Fonte: Ricmais – Fotos: Maycon/ RICtv