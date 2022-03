Digaweb Telecom: Conheça nossos novos planos

Ter a família toda conectada no mesmo plano já deixou de ser um sonho, conheça os novos planos Família. Escolha o plano com a velocidade e benefícios que cabem no seu bolso, sem surpresas na fatura!

Ligações a vontade, SMS grátis e mensagens de WhatsApp ilimitado mesmo após fim da franquia de dados, pode até parecer sonho mas não é! Aqui você REALIZA isso e com um valor fixo mensal sem nenhuma surpresa na sua fatura.

Pague por boleto ou no cartão de crédito recorrente, conheça os planos de Móvel 4G e fique #conectado SEMPRE!

Acesse agora www.digaweb.com.br ou chame agora no WhatsApp (44) 3543-5313.